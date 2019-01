Villingen-Schwenningen Stephanus-Gemeinde zieht nicht ins City-Kino

Dabei gibt der Gemeindeleiter zu: "Die Atmosphäre in einem Kino an sich wäre natürlich interessant gewesen, zumal es für uns saniert worden wäre." Vor knapp zwei Jahren trat der damalige Besitzer Hans Müller, der unter anderem auch die BlueBoxx in Villingen betreibt, das Gebäude nach langjährigem Hin und Her und erfolgloser Käufersuche an die Villinger Unternehmer-Familie Seemann ab. Schon zu diesem Zeitpunkt galt die leer stehende Immobilie unter vielen Schwenningern als Schandfleck. Ein Eindruck, der sich durch ein bislang ungelöstes Müllproblem im Eingangsbereich (wir berichteten) zudem stets verstärkt – verärgerte Anlieger inbegriffen.