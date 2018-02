Villingen-Schwenningen Stelle von Runkel ist nun ausgeschrieben

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Es war ein Paukenschlag, wie man ihn am Schwarzwald-Baar-Klinikum selten hört: Die Trennung von der Koryphäe Norbert Runkel, zunächst fristlos und nach einvernehmlicher Lösung schließlich auf Ende Juni diesen Jahres, hatte für viel Furore gesorgt. Die Stelle sei aktuell ausgeschrieben, so Klinikgeschäftsführer Matthias Geiser auf Anfrage. Es gebe auch schon einige Bewerber, darunter durchaus qualifizierte. "Wir sind optimistisch, dass wir das gut besetzen können", so Geiser. Personalrechtlich sei das Thema abgeschlossen. Konsequenzen für die Zukunft habe der Fall, bei dem auch die Rede von so genannten Drittmitteln gewesen ist, nur peripher: "Wir schauen die Prozesse an, ob wir intern optimieren können. Akut reagieren mussten wir bis jetzt nicht." Auf die Frage, ob das Kreisklinikum auch Drittmittel erhalte, sagte Geiser: "Ja, die gibt es." In der Regel seien das Mittel, die von einem Dritten, etwa der Pharmaindustrie oder Unternehmen, kommen und beispielsweise für Studienzwecke wieder ausgegeben werden. Ob solche Drittmittel auch von einem Patienten oder Privatmann kommen können? Diese Frage beantwortete Geiser mit einem knappen "Nein".