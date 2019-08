Villingen-Schwenningen Steigende Kosten verzögern Baustart von Hotel

Dass zwischen dem Abbruchtermin und dem Baubeginn so viel Zeit vergangenen ist, hatte aber noch einen anderen Grund. Für Abbrucharbeiten steht aus Tierschutzgründen nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung, wie Jauch erklärt. "Klar, hätten wir das Gebäude noch etwas stehen lassen können und erst jetzt im Herbst abreißen." Doch er sieht einen Vorteil darin: "So sieht die Baufirma das Grundstück, wird nach dem Abbruch nicht von möglichen Altlasten überrascht und kann dann natürlich auch anders kalkulieren."

Gunther Jauch zeigt sich zuversichtlich, dass der Baustart noch in diesem Jahr erfolgt. "Wir rechnen mit zwölf bis 15 Monaten Bauzeit." Je nach Witterung und Temperaturen halte er die Fertigstellung Ende 2020 also weiterhin für realistisch. "Aus baulicher Sicht ist ein Winter wie der vergangene natürlich genial", hofft Gunther Jauch in den kommenden Monaten auf ähnliche Bedingungen. Allerdings könne es in Schwenningen halt auch schnell mal einen halben Meter Schnee hinhauen. "Dann hast du halt Pech gehabt", weiß Jauch um die Lotterie mit dem Wetter.