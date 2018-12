Villingen-Schwenningen Station Kunterbunt öffnet Türen

Die Chorleitung war froh darüber, dass die Besucher nach einem mitreißenden Konzert gerne spendeten – hatten sich die Mitglieder doch zum Teil mit persönlichen und berührenden Stellungnahmen zur Notwendigkeit eines Kinder- und Jugendhospizes selber eingebracht und wie immer begeistert, leidenschaftlich und mit Hingabe gesungen und gespielt. Auch Karin Huy, die sich um das Wohl der Chormitglieder in der Kirche gekümmert hatte, wurde von den Sängern mit einem persönlichen Präsent bedacht und war sichtlich überrascht und erfreut, dass ihr Einsatz so honoriert wurde. Maria Noce bedankte sich für das Engagement des Chors und die großartige Spende. Sie informierte die Voices of Joy darüber, dass das Hospiz Via Luce Anfang des Jahres umziehen wird und die Räume dann für einen ersten Schritt im Vorfeld des Kinderhospiz frei werden – nämlich die Eröffnung der "Station Kunterbunt": Hier sollen schwerstbehinderte und lebensverkürzt erkrankte Kinder stationär für längere Zeit aber auch zur Kurzzeitpflege aufgenommen werden. Bis zur Eröffnung des eigentlichen Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe, in dem auch die Familien mitaufgenommen werden, werde es aber noch längere Zeit dauern, bis die nötigen Voraussetzungen – auch finanziell – geschaffen seien.