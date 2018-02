Villingen-Schwenningen Start mit Blick über naturwissenschaftlichen Tellerrand

Ein jeder macht Erfahrungen und gewinnt Erkenntnisse auf seinem Lebensweg. Dieser Weg kann bildlich, aber auch wörtlich gemeint sein, wie im Falle von ­Heidrun Hog-Heidel. Am Dienstag, 27. Februar, berichtet sie in einem Bildervortrag über ihre Erfahrungen auf dem Jakobweg von Geisingen bis ans Kap Finisterre in Spanien – eine fünfmonatige Auszeit, gefüllt mit Begegnungen mit sich selbst und anderen. "Spätestens seit ›Ich bin dann mal weg‹ von Hape Kerkeling wissen wir, dass pilgern einen verändern kann. Es ist jedoch immer noch ein Trendthema", erklärt Nopper. Beginn des Vortrags ist um 19.30 Uhr im Ewald-Huth-Saal in der Kanzleigasse 30 in Villingen.

Im Villinger Sozialbereich bekannt ist Michèle Yasemine Godest. Die langjährige Mitarbeiterin des Diakonischen Werks hat ihren Glaubensweg in einer Autobiografie niedergeschrieben. Am Dienstag, 13. März, liest die Sozialpädagogin aus ihrem Buch vor und beschreibt kleine und große Entwicklungsschritte bis hin zu spiritueller Reife. Beginn der Lesung "Mein Weg mit Christus" im Abt-Gaisser-Haus, Schulgasse 23 in Villingen, ist um 19 Uhr.

Eine neue Kurve auf ihrem Lebensweg hat im Jahr 2015 Gudrun Adams genommen. Seit sie eine Nachfolgerin für ihre Villinger Kinderarztpraxis gefunden hat, war sie mehrere Monate in Einsätzen mit "Ärzte ohne Grenzen" unterwegs – etwa in Afghanistan, Tansania, Burundi und Haiti. Am 12. Juni berichtet sie ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus in Villingen von ihren Erfahrungen, die sie bei ihrer Arbeit für die Non-Profit-Organisation gesammelt hat.