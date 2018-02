Villingen-Schwenningen Stammzellenspender können Leben retten

Elisabeth Kodweiß, Pastorin der Evangelisch-methodistischen Kirche in Tuningen, und Bürgermeister Jürgen Roth starten zum ersten Mal eine Registrierungsaktion in Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspende-Datei Tübingen (DKMS) in der Evangelisch-methodistischen Kirche in Tuningen am Sonntag, 18. Februar, von 14 Uhr bis 17 Uhr. "Wir haben den Hilferuf der 65-jährigen Heidemarie aus Villingen-Schwenningen, die im vergangenen September die Diagnose Leukämie erhalten hatte, bekommen. Und kürzlich hatte uns der 56-jährige Willi aus Immendingen um Hilfe gebeten", erklärt die Pastorin.

"Beide erkrankten Menschen wollen kämpfen und hoffen, ihre Krankheit zu überwinden, doch dazu benötigen sie den passenden Stammzellspender", so die Pastorin. Jeder, der gerne helfen möchte, kann am Sonntag in die Kirche kommen. 20 Ehrenamtliche kümmern sich um die möglichen Spender. Die Daten werden aufgenommen, man nimmt selbst einen Wangenabstrich vor, erhält eine Nummer, die an die DKMS, die Zentralstelle ist in Tübingen, weitergegeben wird. Jeder Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren, der bei guter Gesundheit ist, kann ein potenzieller Stammzellspender sein. Man sollte kein starkes Übergewicht haben, der Abstrich wird durch aufwändige Tests mit den Gewebemerkmalen der erkrankten Person verglichen.

Es gebe verschiedene Verfahren, Stammzellen zu spenden, um den Blutkrebs zu besiegen, fährt die Pastorin fort. Die Stammzellen können über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gewonnen werden. Bei der Knochenmarkentnahme werden Spender unter Vollnarkose aus dem Beckenkamm etwa fünf Prozent seines Knochenmarks entnommen, erläutert die Pastorin und betont, es höre sich schlimmer an als es sei.