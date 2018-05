Schwarzwald-Baar-Kreis. Am heutigen Freitag, 18. Mai, veranstalten die Jusos Schwarzwald-Baar ihren monatlichen Stammtisch. Der Stammtisch befasst sich jeden Monat mit einem anderen Thema und findet in wechselnden Gaststätten im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis statt. Das Thema im Mai: Chancen und Risiken der Digitalisierung. Zu diesem Thema haben sich die Jusos Unterstützung aus dem Sozialmediateam des Landesvorstands geholt. Tim Strobel wird zu Gast sein und zum Einstieg einen Input geben. Zur Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen! Los geht es heute um 19 Uhr im Gasthaus Gerbe Friedrich-Ebert-Straße 27, in Donaueschingen.