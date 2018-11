Villingen-Schwenningen Stadtwerke rüsten weitere Straßenlaternen auf LED um

Villingen-Schwenningen. In zwei Bauabschnitten und somit quasi in einem Rutsch, lässt die Stadt Villingen-Schwenningen die gesamten Straßenbeleuchtung von der Stadtwerke VS GmbH (SVS) auf LED-Leuchten umrüsten. Diese Art und Weise des Austausches sei in Baden-Württemberg beispiellos, wie Baubürgermeister Detlev Bührer beim Auftakt des zweiten Bauabschnitts am Freitag im Schwenninger Neckarpark erklärte: "Ich kenne keine Gemeinde, die das so durchgezogen hat."