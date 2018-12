VS-Villingen. Die Mittwochswanderer des Schwarzwaldvereins Villingen laden am 12. Dezember zu einer einstündigen Stadtwanderung ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Romäusturm. Die Wanderstrecke wird bei Beginn der Wanderung bekanntgegeben. Wanderführer ist Richard Schmidt. Im Anschluss treffen sich die Teilnehmer um 14 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein in Seniorentreff des DRK am Romäusturm in Villingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind wie immer willkommen.