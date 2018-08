Villingen-Schwenningen Stadtverwaltung weist auf Baubeginn hin

VS-Schwenningen. Begonnen wird nach der Kreuzung Lichtensteinstraße/Neuffenstraße bis zur Kreuzung Lichtensteinstraße/Achalmstraße. Die Neuffenstraße bleibt während dessen befahrbar. Eine Umleitung für die Lichtensteinstraße erfolgt über die Lupfenstraße. Es kommt zu abschnittsweisen Behinderungen. Für die Dauer der Baumaßnahme müssen die Buslinien 12 und 13 umgeleitet werden, die Haltestellen Neuffenstraße, Lichtensteinstraße und Hammerstattstraße werden geschlossen. In der Neuffenstraße wird eine Ersatzhaltestelle für die Linie 12 eingerichtet. Diese Linie wird wie folgt geführt: Ersatzhaltestelle Neuffenstraße – Neckarbad – Hammerstatt (Wende am Ringzughaltepunkt) und zurück. Die Linie 13 fährt nicht mehr die Haltestellen Neuffenstraße und Hammerstattstraße an. Die Linienführung erfolgt ab Rottweiler Hof in Richtung Rösslekreisel und Waldfriedhof.