Villingen-Schwenningen Einsatz für die Friedensschule

VS-Schwenningen. Die Friedensschule ist seit der Zusammenlegung mit der Hirschbergschule eine der größten Grundschulen Baden-Württembergs. 570 Schüler lernen hier, darunter 220 Grundschüler. Dass ein solcher Zusammenschluss Probleme schafft, war für die SPD Anlass die Schule zu besuchen, um die Missstände selbst in Augenschein zu nehmen. Rektor Wolfgang Kneer, Dalila Gläßner als bestellte Konrektorin sowie die Elternvertreterinnen Petra Käfer und Anette Jauch begrüßten Edgar Schurr, Birgitta Schäfer, Frank Banse und Siegfried Heinzmann. In der Diskussion sprach Kneer vor allem den nicht nutzbaren und wegen akuter Unfallgefahr gesperrten Schulhof an. Der vordere Teil des Pausenhofs, der auch von Grundschülern mitgenutzt werden muss, ist ebenfalls in einem katastrophalen Zustand und mit Schlaglöchern und Stolperfallen übersät, so die SPD. Laut Aussage der Elternvertreterinnen kommt es immer wieder vor, dass Kinder stürzen und sich verletzen. "Dringend notwendig ist, dass vor allem der für die Schüler seit einem Jahr gesperrte hintere Schulhof, zwischen Schule und Hirschberg-Turnhalle schnellstmöglich saniert wird", betonte Kneer.