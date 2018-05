Villingen-Schwenningen Stadtmusik zieht es nach Münster

Vor rund 30 Jahren verschlug es einen Klarinettisten aus Münster in das knapp 570 Kilometer entfernte Villingen im Schwarzwald. Norbert Reismann war schon in Münster in der Bläservereinigung Albachten ein aktiver, begeisterter Musiker und wollte auch in seiner neuen Heimat dem geliebten Hobby nachgehen. So kam er zur Stadtmusik Villingen und spielt seit vielen Jahren im Klarinettenregister die erste Stimme.

So eine Verbindung ist natürlich eine willkommene Chance für ein Orchester, um neue musikalische Freundschaften aufzubauen und sich und die Heimatstadt auch auswärts präsentieren zu können. Schon 1998 war die Stadtmusik Villingen gemeinsam mit ihrem Klarinettisten in dessen Heimat Albachten, einem Stadtteil von Münster.

Dieses Jahr bietet sich wieder einmal die Gelegenheit, das lange Wochenende über Fronleichnam für eine Konzertreise zu nutzen. Am Donnerstagmorgen tritt das Orchester aus dem Schwarzwald die siebenstündige Fahrt nach Münster an. Neben vielen gemeinschaftlichen Aktivitäten wie der Besichtigung der Burg Vischering und einer Stadtführung durch Münster mit den Musikern der Bläser­vereinigung Albachten soll natürlich auch die Musik einen wichtiger Teil des ­Ausflugs bilden. Am Freitag, 1. Juni, steht ein Gemeinschaftskonzert in Albachten auf dem Programm, das beide Orchester zusammen bestreiten. Zusätzlich absolviert die Stadtmusik am Samstagnachmittag ein Platzkonzert im Schlossgarten.