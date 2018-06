Villingen-Schwenningen Stadtmusik spielt bei Gartenschau

VS-Villingen. Das Landesmusikfestival und der Landesmusikverband, der Dachverband der Amateurmusikverbände, feierten auf dem Gelände der Landesgartenschau in Lahr das 20-jährige beziehungsweise zehnjährige Bestehen.

Anlässlich dieses Ehrentags wurde die Musik aus der Doppelstadt eingeladen, um bei der Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel zusammen mit dem Landes-Zither-Orchester das Rahmenprogramm zu gestalten. Die Conradin-Kreutzer-Tafel, welche die Stadtmusik selbst bereits erhalten hatte, zeichnet Amateurorchester und anderen Musikvereinigungen aus, die auf mindestens 150 Jahre zurückblicken können und sich künstlerisch, volksbildend und kulturell zur Pflege der Laienmusik beigetragen haben.

Da dieses Jahr mit dem Doppel-Jubiläum besondere Ereignis zusammentrafen, verlieh erstmals der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Tafeln an die 38 Musik-Organisationen, die sich die Auszeichnung verdient hatten. Die Stadtmusik Villingen konnte mit ihrem Stück "Fanfare for a special Moment" von Thomas Doss den Festakt nicht passender einleiten. Das festliche Stück mit seinen Fanfarenklängen brachte die passende musikalische Atmosphäre und wurde in den Ansprachen mit lobenden Worten kommentiert. So wurde auch immer wieder deutlich betont, wie wichtig Amateurmusik für die Gesellschaft ist, was auch der Ministerpräsident besonders dadurch ausdrückte, dass er alle Gäste dazu anhielt, ein Musikinstrument, das einmal erlernt wurde, nie wieder aufzugeben. Er selbst hatte zugegeben, sein früheres Posaunenspiel und seine Aktivitäten in einem Chor aus Zeitmangel beendet zu haben und es immer noch zu bereuen. Das Abschlussstück "Las Arenas", das mit spanischem Flair die Gäste in die Freiheit entließ, konnte sich sehen bezeihungsweise hören lassen.