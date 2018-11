Villingen-Schwenningen Stadtmarketing ist wichtiges Anliegen

An der Erstellung des Leitbildes der Stadt beteiligte sich das "Team Stadtentwicklung". Vor allem das Baustellenmanagement, aber auch den Verkehr und Neuererschließungen habe das Team im Blick. Erfreulich sei, dass die Anbindung des Schwenninger Industriegebiets-Ost mit einer Million Euro (noch) im Haushaltsplan stehe. Für das "Team Public Relations" konnte Ralf Gravenstein gewonnen werden, und beim "Team GVO 25" kümmert sich unter anderem mit einem Austauschtreffen von Handwerk und Bürgeramt inzwischen Ralf Teufel um die Mitgliedsunternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern. Im nächsten Jahr wird der GVO erstmals bei der Berufsmesse "Jobs for Future" vertreten sein mit Workshops, einem "Meet the Chief" und Ständen, an denen sich acht Mitgliedsfirmen präsentieren können.

Für das "Team Handel Schwenningen" berichtete Hansjörg Böninger von einem erfolgreichen "Schwanenfest" unter Beteiligung vieler Vereine. Sein Pendant in Villingen, Rainer Böck, wies mit Kinderolympiade und Museumsfest zu den verkaufsoffenen Sonntagen, dem Herbstfest mit Autoschau und der Lichternacht eine ganze Reihe von Veranstaltungen vor.

Erfreuliches hatte auch Schatzmeister Andreas Kny zu berichten: der GVO ist dank Kosteneinsparungen im Personalbereich jetzt schuldenfrei und könne zudem jedem Team ein kleines Budget zur Verfügung stellen – "das hatten wir seit Gründung des GVO noch nie". Der Gewerbeverband feiert 2019 sein zehnjähriges Bestehen "mit einem rauschenden Fest", versprach der Präsident.