Villingen-Schwenningen Stadtlauf und WM-Finale teilen sich das Datum

In den Ringanlagen werden beim Stadtlauf 2018 diesmal keine Läufer unterwegs sein. Der neue Streckenverlauf hat im Vorfeld, wie zu hören war, zu Unmut bei den Anwohnern geführt, die während des Laufes besagte Straßenabschnitte nur nach Anweisung von Sicherheitsposten überqueren können. "Man ist sich aber einig geworden", sagt Hirt. Ansonsten bleibt beim Erfolgsmodell "Villinger Stadtlauf" unter der Schirmherrschaft von OB und aktivem Teilnehmer Rupert Kubon alles beim Alten. Unter Federführung von Volksbank-Mitarbeiterin Christel Vetter und Carolin Graf, Personalleiterin beim Caritasverband Schwarzwald-Baar und der bewährten Mitwirkung der Event-Agentur Sauser, führen rund 100 zum Teil ehrenamtliche Helfer auf der Strecke, bei der Ausgabe der Startnummern und Rundenzähl-Chips, an den Verpflegungsständen, im Helfercafé sowie als Malteser-Rettungskraft den Lauf durch. Der Skiclub Villingen übernimmt wieder die Bewirtung auf dem Osianderplatz, und zahlreiche Guggenmusiken haben ihre Beteiligung am Straßenrand zugesagt. Einmal mehr findet der von der Volksbank und weiteren Sponsoren unterstützte Lauf zu Gunsten der guten Sache statt. Mitmachen kann jeder gleich welchen Alters, nicht nur Läufer, sondern auch Walker mit und ohne Stöcke oder Rollatoren, sogar Rolli-Fahrer waren schon dabei. Für jede gelaufene, gegangene oder gerollte Runde stiftet die Volksbank einen Euro. Wer eine badische Meile (das sind vier Runden) bewältigt, lässt damit einen weiteren Euro auf das Spendenkonto fließen.

Dessen Stand hatte sich 2017 auf fast 19 000 Euro belaufen, nach zwölf Stadtläufen sind inzwischen mehr als 170 000 Euro zusammengekommen. Caritasvorstand Michael Stöffelmaier erläutert, wer von den Caritasgruppen, die sich mit Projekten bewerben mussten, in diesem Jahr profitiert: Zum einen ist es der integrativ betriebene "Fohrenhof" in Unterkirnach, das Restaurant, in dem Menschen mit und ohne Handicap Seite an Seite arbeiten. Zum anderen werden von Schülern produzierte Kurzfilme, die ihren zugewanderten Mitschülern unkompliziert die schulischen Spielregeln vermitteln sollen bedacht und außerdem das Patenschaftsprojekt "Hand in Hand" für Kinder von psychisch kranken Eltern.

Mit Medaillen und Urkunden bedacht werden die schnellsten und rundenfleißigsten Läufer. Die teilnehmer- und laufstärksten Gruppen aus Firmen und Vereinen erhalten ein Preisgeld von 100, die schnellste und an ihrer Größe gemessen, teilnehmerstärkste Schule erhält sogar 500 Euro. Für Platz zwei Platz gibt es noch 300, für den dritten 200 Euro. Das Startgeld wurde mit zehn Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder ab sieben Jahren leicht erhöht. Ab sofort kann man sich anmelden.