Villingen-Schwenningen Stadtgeflüster setzt viel auf eine Karte

Villingen-Schwenningen. Die einst reine Internetgemeinde ist zu einer Gruppe gewachsen, die Villingen-Schwenningen aktiv mitgestalten möchte. Mal ist es ein Flashmob auf einem Weihnachtsmarkt, ein anderes Mal, wie am morgigen Freitag, ein Kindernachmittag im Münsterzentrum in Villingen. "Wir wollten im Vereinsgeschehen einfach ein paar feste Termine verankern", schildert Hartmut Kersten, der nicht nur die Facebook-Gruppe "Stadtgeflüster VS" gegründet hat, sondern auch Vorsitzender des im vergangenen Jahr gegründeten Vereins unter demselben Namen ist. Mit der Osteraktion, bei der für alle Kinder in den beiden großen Stadtbezirken Nestchen versteckt werden, fing es an. Auf Anhieb ein großer Erfolg. Nun kam eine Halloween-Aktion mit geschnitzten Kürbisgeistern dazu, "wir wurden förmlich überrannt", freut sich Kersten rückblickend. Komplett machen sollen das reguläre Veranstaltungsquartett künftig ein Sommerfest sowie eine Kinderweihnacht.

Morgen: Fest für Familien

Letztgenannte findet am morgigen Freitag zum ersten Mal im Münsterzentrum in Villingen statt. "So etwas in der Art gab es früher schon einmal in Villingen-Schwenningen", erinnert sich Hartmut Kersten. Das sei gewiss schon 30 bis 35 Jahre her. Eine Neu-Auflage nach historischem Vorbild also. Dieses Mal sind Dieter Sirringhaus mit seiner Villinger Puppenbühne, ein kleiner Kinderzirkus, der Märchenonkel Kai Ringeln von den Neckar Hammers und ein Weihnachtsmann dabei.