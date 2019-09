Villingen-Schwenningen Stadtgeflüster-Chef will die Vereinsauflösung

Es seien Whatsapp-Gruppen gegründet und Treffen arrangiert worden, "um sich für eine mögliche Übernahme des Vereins zu positionieren", schildert Kersten die jüngsten Entwicklungen. Menschen, die helfen wollten, seien beleidigt und an den Pranger gestellt worden. Als Anführer dieser Vorgänge machte er einen Mann aus dem Stadtgeflüster-Umfeld aus, der im Streit mit einem Vorstandsmitglied der Stadtflüsterer voller Neid und Missgunst sei und ein ausgeprägtes Aufmerksamkeitsbedürfnis habe. Mit Schrecken beobachte er, dass dieser weitere Menschen für sich gewinne.

Und noch während unserer Recherche zum Thema meldet sich Vereinsmitglied Martin Weidinger, der mit dem Führungsduo Kersten-Caroli schon länger im Clinch liegt, telefonisch bei unserer Redaktion. Er sei der Mann, den Kersten als Anführer bezeichne, sagt er und erzählt offen von seiner Skepsis gegenüber dem Vereinsvorstand – vieles liege im Argen, Spender fragten sich, wo ihre Spendengelder geblieben seien, Belege von Aktionen des Vereins fehlten, so Weidinger. "Es ist alles dubios", fasst er zusammen und betont, stellvertretend für eine Gruppe von etwa zwölf Personen zu sprechen. Kritische Fragen wolle er bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Abend stellen, auch "die Vertrauensfrage an Dirk Caroli". Selbst bei Weidinger und Co. ist eine Vereinsauflösung Thema. "Wir gehen alle aus dem Verein", kündigt er an. Dirk Caroli habe in der Einladung zur Versammlung bereits seinen Rückzug aus dem Vorstand angekündigt, aber: "entlasten tun wir ihn auf jeden Fall nicht", prophezeit Weidinger.

Ansehen und tagtäglich tausende Klicks

Worum es dem einen oder anderen im Machtkampf rund ums Stadtgeflüster gehen könnte, liegt auf der Hand: Annähernd 17 000 Internetnutzer, die der Gruppe beigetreten sind, sorgen tagtäglich für viele Klicks – diese Reichweite eröffnet Möglichkeiten. Werbeeinnahmen beispielsweise, aber auch ganz profane Annehmlichkeiten wie Einladungen zu Veranstaltungen und Ereignissen in der Stadt, Freikarten für Events, Ansehen und Kontakt zu vielen "wichtigen und großen Menschen", wie Kersten es umschreibt, auch wenn er selbst das nie geplant habe.

"Der tolle soziale Verein ist durch das unsoziale und intrigante Verhalten einiger Leute gescheitert", so sein bitteres Fazit. Mit "solchen Leuten" könne er nicht mehr zusammenarbeiten, denn er selbst wolle mit dem Stadtgeflüster Gutes tun und es "nicht als große Bühne nutzen". Neben Kersten wollen nach Informationen unserer Zeitung auch weitere Vorstandsmitglieder ihre Posten räumen, was die Auflösung des Vereins noch wahrscheinlicher macht. Aktuell besteht der Vorstand aus Harmut Kersten als Vorsitzendem, Dirk Caroli als Stellvertreter, der Kassierer-Posten ist seit Monaten vakant, als Schriftführerin wurde Petra Neumann kooptiert, im erweiterten Vorstand sitzen Sascha Gabriel, Alexandra Blien und Dieter Sirringhaus.

Keine Verflechtung mehr von Gruppe und Verein

Sollte der Verein trotz seiner Empfehlung zur Auflösung fortbestehen, will der noch amtierende Vorsitzende die Mitglieder per Brief vor die Wahl stellen, den Namen des Vereins zu ändern.

"Je nach Entscheidung der Mitglieder, werde ich dann die Facebook-Gruppe umbenennen – oder eben nicht." Die Co-Existenz von Facebook-Gruppe und Verein aber werde er definitiv auflösen, kündigt Kersten an.