VS-Schwenningen. Zum Jahresanfang hat die Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen mit dem Musikdienst Freegal und dem Presseportal Press Reader ihr digitales und Online-Angebot erheblich ausgebaut. Doch schon bisher konnten mit einem gültigen Bibliotheksausweis in der E-Ausleihe Schwalbe E-Books und E-Audios ausgeliehen werden, ebenso in den Datenbanken von Munzinger-Online, Brockhaus oder auch dem Kindler-Literaturlexikon recherchiert werden. Die Stadtbibliothek stellt die neuen und bisherigen digitalen- und Online-Angebote am Dienstag, 18. September, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek am Muslenplatz in Schwenningen vor. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.