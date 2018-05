In der Woche des Welttags des Buches feierte die Stadtbibliothek VS in beiden Häusern zum 13. Mal das Lesefest für Kinder, die regelmäßig die Vorlesestunden besuchen. An verschiedenen Stationen wurde den Mädchen und Jungen vorgelesen und Kronen gebastelt Die Verkündung der Stempelzahl – es wurden an diesem Nachmittag 497 Stempel gezählt – wurde ausgiebig gefeiert und die 45 teilnehmenden Kindern im Alter von drei bis neun Jahren erhielten ein kleines Geschenk. Oberbürgermeister Rupert Kubon hat das Lesefest im Villinger Haus mit einem Bilderbuchkino eröffnet. In kleineren Gruppen übernahmen anschließend Monika Maier und Petra Weißer aus dem ehrenamtlichen Vorleseteam das weitere Lesen und Basteln mit den Kindern. In der Stadtbibliothek am Muslenplatz lasen die Bibliotheksmitarbeiter Susanne Schneider, Nora Ehlers, Alina Kölmel und der Auszubildender Philipp Spielmann den Mädchen und Jungen vor. Das Vorlesen findet immer dienstags (außer in den Ferien) für Drei- bis Sechsjährige von 15.30 bis 16.15 Uhr und für Sechs- bis Neunjährige von 15.30 bis 16.30 Uhr in beiden Häusern der Stadtbibliothek statt. Interessierte Bürger, die gerne vorlesen möchten, können sich an die stellvertretende Bibliotheksleiterin Stephanie Schumacher, Telefon 07721/82 22 60, oder an Susanne Schneider, 07720/82 22 45, wenden. Foto: Stadt VS