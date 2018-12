Villingen-Schwenningen Stadtbibliothek erweitert filmisches Angebot ins Internet

"Sie wird zwar in Bibliotheken noch vergleichsweise häufig ausgeliehen. Aber generell kann man brutal zusammengefasst sagen: Die DVD ist tot." Mit dieser Aussage bringt Andreas Vogel, Geschäftsführer der Firma Filmwerte aus Potsdam-Babelsberg das Prinzip des neuen Angebots der Stadtbibliothek auf den Punkt. Denn egal, ob Vogels These nun zutrifft oder nicht – der Trend beim Konsum von Filmen oder Serien entfernt sich definitiv von Datenträgern wie Video oder DVD. Immer mehr vor allem junge Menschen schauen sich die Inhalte direkt im Internet an, man spricht von Streaming.

Deshalb hatte Vogel die Idee, öffentlichen Bibliotheken eine Streaming-Plattform zu liefern, sodass diese wiederum ihren Kunden das Angebot einer solchen virtuellen Mediathek anbieten können. Seine Plattform www.filmfriend.de startete im Sommer 2017 mit damals 500 Filmen in Berlin, weitere Großstädte kamen hinzu. Im Lauf des Jahres begann er Gespräche mit den jeweiligen Fachstellen der baden-württembergischen Regierungspräsidien, die im Land für die Unterstützung des Angebots der öffentlichen Bibliotheken zuständig sind. Letztlich entstand ein Verbund aus nun teilnehmenden 19 Bibliotheken – darunter auch Donaueschingen, Trossingen oder Rottweil.

Ein Koordinations- und Kommunikationsmittelpunkt sowohl für die Bibliotheken als auch für das Regierungspräsidium und Andreas Vogel war hierbei die Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen beziehungsweise deren Leiter Volker Fritz. "Ich habe zum Beispiel Infos über die Bibliotheks-Betriebssysteme oder die Kundenzahlen der einzelnen Bibliotheken gesammelt und weitergegeben oder bin Ansprechpartner für neue Bibliotheken, die teilnehmen wollen", sagt Fritz.