Villingen-Schwenningen Stadtbezirke im Fokus

Durch diese Studie soll das Bewusstsein gestärkt werden, dass die Grundstücksressourcen nicht unbegrenzt sind und dass die Innenbereiche der Ortschaften gestärkt werden müssen. So soll beispielsweise altersgerechtes Wohnen in Stadtbezirken möglich sein. Dies würde laut Maier gleichzeitig dazu führen, dass ältere Menschen ihre "zu groß gewordenen Häuser" an Jüngere abgeben. "So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe."

Gudrun Furtwängler, Ortsvorsteherin von Rietheim, begrüßte die Studie, sah den Fokus aber zu sehr auf der Verdichtung des Innenbereichs der Ortschaften. "Eigentümer wollen in der heutigen Zeit ihre Grundstücke nicht verkaufen. Das Geld ist nichts wert." Deshalb sei es unausweichlich, neue Baugebiete auch in den Ortsteilen zu erschließen. Ernst Reiser plädierte sogar dafür, der Markt solle das selbst regeln.

Maier bestätigte, dass die erste Priorität darin liege, Baulücken zu schließen, danach folge die Verdichtung der Innenbereiche und schließlich würden Außenbereiche erschlossen werden.