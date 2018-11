Für Härings Kulturcafé gibt es Hoffnung. Das Gespräch zwischen Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier und Rolf Klaiber ist positiv verlaufen. VS-Schwenningen (st). Auf jeden Fall werde er für Mitte des Jahres einen Antrag auf Förderung stellen, so Klaiber am Dienstag nach dem Termin im Kulturamt. Eine Unterstützung sei nämlich im Kulturleitplan auch für freie Träger vorgesehen. Über Sponsoren und Anzeigenschaltung auf den Programmflyern wolle er auch nachgedenken, so Klaiber. Dobmeier hatte in dem Gespräch erklärt, dass ihm die Kleinkunst im Café Häring für Schwenningen wichtig sei. Er habe Klaiber auch angeboten, das Ticketing über das städtische Portal laufen zu lassen und ein Entgegenkommen bei der Plakatwerbung in Aussicht gestellt. Klaiber freut sich über diese Aussagen. Er ist davon nach wie vor überzeugt, dass es die richtige Entscheidung sei, ein halbes Jahr mit dem Programm zu pausieren. Der Kleinkunstort werde durch die Reihe "Bücher im Gespräch" und die lange Kulturnacht im Gespräch bleiben. Erleichtert ist Rolf Klaiber erst einmal, dass Härings Kulturcafé nicht sterben wird.