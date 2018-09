Villingen-Schwenningen Stadt will Hochzeitstauben verbieten

Doch mit diesem Angebot sollen findige Geschäftsleute in Villingen-Schwenningen nicht mehr länger landen können, denn: Mit seinem Vorstoß, Hochzeitstauben in VS verbieten zu wollen, steht der Freie Wähler-Gemeinderat Bertold Ummenhofer nicht alleine da. "Ich finde ebenso, dass so etwas verboten gehört, wie Sie", bekannte sich am Mittwochabend auch Oberbürgermeister Rupert Kubon in einer Gemeinderatssitzung, auch er halte so etwas für eine Tierquälerei.

"Hochoffiziell" hat Ummenhofer am Mittwochabend bei der Sitzung in der Neuen Tonhalle ein entsprechendes Verbot oder eine Satzungserweiterung beantragt und damit zumindest beim Stadtoberhaupt offene Türen eingerannt.

Villingen-Schwenningens erst 2017 erlassener Taubenparagraf, wonach das Füttern der Tauben auch auf Privatgründstücken verboten worden ist, könnte demnach schon bald um weitere Punkte reicher werden.