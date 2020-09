Villingen-Schwenningen Stadt will Heizstrahler erlauben

Das Thema bringt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gastronomie wieder auf die Agenda. Zwei Gastronomen hätten die Stadtverwaltung angeschrieben und unter dem Hinweis auf die "aktuelle Corona-Saison" gebeten, das "Verbot für Terrassenheizgeräte aufzuheben". Überdies stellte die FDP-Fraktion im Gemeinderat einen Antrag auf "Sondergenehmigung für Heizpilze in der Außengastronomie".

Die Stadt VS bewertet das Thema positiv. Der Vorschlag, die Freibewirtschaftungssaison zu erweitern und hierdurch einen längeren Aufenthalt der Gaststättenbesucher im öffentlichen Raum an der frischen Luft zu ermöglichen, werde grundsätzlich unterstützt. Der ausnahmsweise Betrieb von Heizstrahlern könne hierbei ein geeignetes Mittel sein, die kühleren Außentemperaturen in den Herbst- und Wintermonaten etwas abzumildern.