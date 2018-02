Villingen-Schwenningen Stadt und ihr OB stehen vor neuer Zukunft

Bis Silvester allerdings wolle er sich weiterhin mit vollem Tatendrang seinen Amtsgeschäften widmen, stellte Kubon klar. War in den vergangenen Wochen auch viel Kritik an Kubons Zögern laut geworden, bekräftigte er an dieser Stelle, dass die Bewerbungsfrist für die OB-Wahl noch nicht einmal begonnen habe und erst vier Wochen vor dem Wahltermin am 7. Oktober ende, "wir befinden uns also noch in einem sehr frühen Stadium".

Seine Hoffnung ruhe nun darin, dass sich ein guter Bewerber um seine Nachfolge bemüht – "mir ist das völlig egal von welcher Partei", beteuerte der Sozialdemokrat, dessen politische Karriere einst in der CDU begonnen hatte.

Ob nun aus deren Reihen der amtierende Baubürgermeister Detlev Bührer seinen Hut in den Ring wirft? "Ich habe mit Herrn Bührer ein sehr vertrauensvolles und enges Verhältnis, mehr will ich dazu nicht sagen", lässt Kubon diese Frage offen. Später am Tag jedoch meldet sich Bührer selbst zu Wort: "Eine Kandidatur als Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen kommt für mich nicht in Frage. Ich werde mich weiterhin mit ganzer Kraft für unsere Stadt einsetzen und als Erster Bürgermeister unserer Verwaltung, dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit ein verlässlicher Ansprechpartner sein."

Die Parteien indes, das machen die Fraktionsvorsitzenden in der Umfrage deutlich, gehen nun mit Vollgas auf die Suche nach Kandidaten, die die Baden-Württemberg-Stadt in die Zukunft führen sollen.