Villingen-Schwenningen Stadt stellt Lösung für Parkplatz-Mangel in Aussicht

Es sieht tatsächlich danach aus, als tragen die Beschwerden der Anwohner und die Bemühungen zweier Stadträte Früchte. Wie die Vorlage für die Sitzung des Technischen Ausschusses zeigt, soll dieser am kommenden Dienstag, 12. Juni, darüber beraten, ob das Privatgelände der Firma Steinel an der Spittelstraße auf Kosten der Stadt so ertüchtigt wird, dass Anwohner während der Bauphase dort parken können.

Wie der Schwarzwälder Bote bereits mehrfach berichtete, erreichen Anwohner der Dauchinger- und Spittelstraße durch die Vollsperrung in diesem Bereich derzeit ihre Stellplätze und Tiefgaragen nicht mehr mit dem Auto. Noch vor dem Einrichten der Baustelle hatten Anlieger, aber auch die beiden Stadträte Dirk Sautter (CDU) und Siegfried Heinzmann (SPD), in der Bürgerinformationsveranstaltung am 19. April darauf hingewiesen, dass dieses Problem kommen wird. Seither hatte die Verwaltung Gespräche mit Eigentümern von Privatflächen geführt und nach Ausweichflächen gesucht.

Mögliche Flächen