Villingen-Schwenningen Stadt stellt auf einheitliches Netz um

Sind unterschiedliche Vorwahlen in verschiedenen Stadtbezirken selten?

Dass die seit den Gebietsreformen in den 1970er-Jahren geltenden kommunalpolitischen Grenzen wie in Villingen-Schwenningen nicht mit denen der Ortsnetzkennzahlen übereinstimmen, ist keine Seltenheit. "Identisch sind sie fast nie", erklärt Karsten Schierloh von der Bundesnetzagentur. Das Gebiet einer Ortsnetzkennzahl nennt man Ortsnetzbereich. Von diesen gibt es insgesamt 5200 in der Bundesrepublik. Das Stadtgebiet Villingen-Schwenningens liegt folglich auf oder überschneidet sich mit vier solcher Ortsnetzbereiche – Villingen, Schwenningen, Wolterdingen und Trossingen.

Ist die Ortsnetzkennzahl die Vorwahl?

Auch wenn die Ortsnetzkennzahl im Sprachgebrauch häufig Vorwahl genannt wird, ist sie nur ein Teil davon: Die Telefonvorwahl besteht aus genannter Ortsnetzkennzahl (etwa 7721 für Villingen) und der zuvor stehenden "0". Diese sogenannte Verkehrsausscheidungsziffer muss gewählt werden, um aus dem internen Telefonnetz (meist innerhalb des Ortsnetzbereichs) in das externe Telefonnetz zu gelangen.

Könnten auch private Festnetzanschlüsse auf die Villinger Vorwahl umgestellt werden?

"Generell gibt es in Deutschland keine Änderungen bei Vorwahlen", sagt Karsten Schierloh. Befürchtungen, sich als Privatperson irgendwann an eine andere Vorwahl (und durch Dopplungen gegebenenfalls auch an eine neue Festnetznummer) gewöhnen zu müssen, seien also unbegründet. "Ortsnetzbereiche zugunsten von Gemeindegrenzen zu verschieben, würde für die ansässigen Bürger, Unternehmen und den Netzbetreiber einen horrenden Aufwand bedeuten", erklärt Schierloh. Trotzdem gebe es hin und wieder Anfragen von Bürgermeistern, die gerne einheitliche Vorwahlen in ihren Gemeinden hätten. Auf diese könne man jedoch nicht eingehen, sagt der Fachmann.

Wie war dann der Anschlusswechsel der Verwaltungen Weigheim und Tannheim möglich?

Kommunen, erklärt Schierloh, hätten einen gewissen Handlungsspielraum, wenn ihre Gemarkung in mehreren Ortsnetzbereichen liegt. Dann kann die Verwaltung wie im Falle von Villingen-Schwenningen einheitliche Vorwahlen für die Anschlüsse in den verschiedenen Gebieten beantragen. Das gelte auch für Unternehmen. Eine Firma könne ebenso für sämtliche Niederlassungen eine einheitliche Telefonvorwahl aus einem ihrer betroffenen Bereiche beantragen. Dabei, so Schierloh, sei es unerheblich, ob die gewählte Ortsnetzkennzahl die des Haupt- oder eines Nebensitzes ist. Die Grenzen von Ortsnetzbereichen werden nur verschoben, wenn keine bestehenden Anschlüsse betroffen sind. "Entsteht in einem bislang unbebauten Areal ein neues Gewerbegebiet, wird der Ortsnetzbereich passend darum vergrößert", gibt der Experte ein Beispiel.