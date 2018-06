Villingen-Schwenningen Stadt startet Befragung zu den Mieten in der Stadt

Seit 2011 werden in Villingen-Schwenningen qualifizierte Mietspiegel erstellt, die regelmäßig fortgeschrieben beziehungweise neu erhoben werden müssen. Für den neuen Mietspiegel erhalten alle Haushalte in Villingen-Schwenningen ein Anschreiben von Oberbürgermeister Rupert Kubon mit einem Fragebogen, mit dem vorab geprüft wird, ob die Wohnung überhaupt für die Mietspiegelerhebung in Frage kommt und ob die Angeschriebenen bereit sind, an der Befragung teilzunehmen. Sowohl Mieter als auch Eigentümer von vermieteten Wohnungen können an der Befragung teilnehmen.

"Der Mietspiegel dokumentiert die ortsübliche Vergleichsmiete für verschiedene Wohnungstypen. Er ist daher von großer praktischer Bedeutung für den Ausgleich zwischen Mietern und Vermietern und sorgt für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt. Die Beteiligung einer großen Zahl von Haushalten an der Befragung ist für das Gelingen des Mietspiegels ausschlaggebend, da für einen qualifizierten Mietspiegel die Angaben möglichst vieler Wohnungen dringend benötigt werden", informiert die Stadt weiter.

Gefragt wird nach Größe, Alter und Ausstattung der Wohnung sowie nach der Höhe der Miete. Es werden keine sensiblen Fragen, wie zum Beispiel nach der Einkommenssituation, gestellt.