Villingen-Schwenningen Stadt schreibt Schul-Catering neu aus

"Wir hoffen, dass wir nach der Umstellung auf das neue Bestell-System auch Salatteller und kleine Gerichte ins Angebot nehmen können", so Schulleiter Simone Duelli-Meßmer. Bedingt mitreden kann eine andere Rektorin, die sich in der Anfangsphase ihres Ganztagesbetriebes eine Meinung über den Anbieter aus dem Norden bilden konnte: "Ich bin eigentlich froh, dass wir von denen kein Essen mehr bekommen. Das wird ja durch die halbe Republik gekarrt."

Kostproben aus dem Netz

Über die Vorzüge des Groß-Caterers scheiden sich auch im Netz die Geister: "Schlechtes Essen, nicht kindgerecht" oder "fad, eintönig, machen einen großen Bogen darum", oder "von gesunder Ernährung haben die keine Ahnung", sind nur ein paar Kostproben aus dem Netz. Andere dagegen berichten von einem ausgewogenen Essen, "das die Kinder gerne wegputzen".

Wie viel darf ein Schulessen in VS höchstens kosten: Es gibt ja deutschlandweit verschiedene Sätze. Werden sich im Zuge der Neuausschreibung diese Sätze ändern? Dazu die städtische Pressesprecheriun Oxana Brunner: Ein Schulessen dürfe in VS aktuell höchstens vier Euro kosten. Es sei grundsätzlich nicht geplant, dass ein Essen künftig mehr kosten soll. Derzeit werde von der Abteilung Schulen und Kindertagesbetreuung eine gemeinsame Satzung zur Verpflegung an Kitas und Schulen erarbeitet. "In dieser wird für die Zukunft festgelegt, wieviel das Essen an Kitas und Schulen kosten darf."

Bleibt die Frage: Muss die Stadt automatisch den günstigsten Bieter nehmen oder kann sie sich auch für einen anderen entscheiden, der mehr Qualität und Frische bietet? Die Stadt VS lege bei der Ausschreibung die Kriterien, die Caterer erfüllt werden müssen, fest. Die Zuschlagskriterien werden mit der Ausschreibung festgelegt. Dabei werde der Preis neben verschiedenen Qualitätsstandards eine Rolle spielen.