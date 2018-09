Villingen-Schwenningen Stadt reagiert auf Platzmangel in Kitas

Villingen-Schwenningen. Etwa 400 Kindern mit Wohnsitz in Villingen-Schwenningen sowie den Ortschaften konnte im Frühjahr 2018 kein adäquater Kinderbetreuungsplatz angeboten werden. Dem möchte die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningens nun gezielt entgegenwirken: So hat sie einen Maßnahmenplan für die Kindertagesstätten – sowohl in städtischer als auch freier beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft – zusammengefasst.

Dieser Plan sieht vor, dass finanzielle Mittel für bereits beschlossene Projekte im Haushalt 2019 angemeldet werden. Zudem sollen bestehende Überlegungen konkretisiert und die Verwaltung beauftragt werden, die Suche nach neuen Lösungen gemeinsam mit privaten und kirchlichen Trägern weiter voranzutreiben. Der Jugendhilfeausschuss soll das Paket in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 11. Oktober, beschließen.

Im Katalog aufgeführt sind Maßnahmen an den bestehenden beziehungsweise künftigen städtischen Kindertagesstätten Johanna Schwer, am Schwarzwald-Baar-Klinikum, auf dem Mangin-Gelände und Haslach (Spieltruhe) – alle in Villingen –, den Kitas Deutenberg und Hochschule Polizei – beide in Schwenningen – sowie den Kitas der Ortschaften Mühlhausen, Tannheim, Obereschach und Pfaffenweiler. An der Kindertagesstätte am Deutenberg beispielsweise sollen zusätzliche Container für Platz schaffen. 12,1 zusätzliche Stellen wurden insgesamt im Etat beantragt, heißt es in der Vorlage. Diese sollen besetzt werden, wenn geeignete Räume zur Verfügung stehen.