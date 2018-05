Villingen-Schwenningen Stadt hält Werbesatzung für nötig

Und damit stößt sie beim Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) auf Unverständnis. Hansjörg Böninger, zweiter Vorsitzender der Schwenninger Handelssparte, sieht keinerlei Notwendigkeit und ist von der neuerlichen Überlegungen der Stadt überrascht. Denn die Idee einer Werbesatzung ist nicht neu. Allerdings stießen erste Bemühungen der Wirtschaftsförderung in Schwenningen auf Gegenwehr. 2015 wagte Wirtschaftsfördererin Beate Behrens einen ersten Vorstoß, eine entsprechende Satzung zu entwerfen, scheiterte damit aber bei den Gewerbetreibenden gnadenlos. "Mich wundert es doch sehr, dass dieses Thema nach der Niederlage 2015 wieder aufkommt", sagt Böninger. Der damalige Satzungsentwurf, so berichtet er, hätte Firmen vorgeschrieben, wie deren Logos dem Stadtbild anzupassen seien. "Das war absurd. Und solange trotz einer Werbesatzung in Villingen ein roter Stuhl vor einem Möbelgeschäft steht, für den es eine Genehmigung gibt, brauchen wir in Schwenningen ganz bestimmt keine Werbesatzung", betont Böninger.