Villingen-Schwenningen Stadt geht gegen Autoposer vor

Villingen-Schwenningen - Durch laute Motorengeräusche, plötzliches Beschleunigen ihrer Fahrzeuge oder ständiges Umherfahren wollen "Autoposer" auf sich aufmerksam machen. Doch dadurch belästigen und gefährden sie ihre Mitmenschen. Autoposer nerven viele Bürger in VS. Jetzt will die Stadt stärker gegen sie vorgehen.