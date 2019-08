Villingen-Schwenningen Stadt errichtet neues Halteverbot

Vor wenigen Tagen berichtete der Schwarzwälder Bote davon, wie zugeparkt manche Straßen in der Doppelstadt sind. Und welche Probleme all jene mit teils wild abgestellten Fahrzeugen haben, die ihrer Arbeit nachgehen, beispielsweise Getränke anliefern oder Mülleimer leeren und Gelbe Säcke abholen müssen. Jüngstes Beispiel die Trudpert-Neugart-Straße: Ein Foto zeigt einen Wagen des Entsorgungsunternehmens Remondis. Links und rechts parken Privatfahrzeuge und inmitten dieses Engpasses ist für den Müllwagen fast kein Durchkommen mehr. Die Szene könnte an einigen Straßen in VS aufgenommen worden sein, der Blick der Entrüstung richtet sich aktuell auf eine kleine Straße am Rande der Villinger Südstadt: "Die parken hier alles zu", ärgern sich Anwohner über eine fast alltägliche Situation. Mit "die" sind vor allem Schüler der Hochschule für Polizei gemeint, die in den früheren Offiziersreihenhäuschen an der Dattenbergstraße untergebracht sind.

Endlich freie Fahrt

Doch der Ärger über das Parkchaos dürfte nun verflogen sein. Denn schneller als manche Anwohner dachten, löste sich das Problem, zumindest in der Trudpert-Neugart-Straße, in Luft auf: Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, bestätigte das, wofür sich Anwohner bereits beim zuständigen Bürgeramt bedankten: "Kurzfristig werden wir ein einseitiges Haltverbot einrichten, um die Situation zu entschärfen." Die Reaktionen kamen der Betroffenenprompt: "Hier mal ein herzliches Dankeschön aus der Trudpert-Neugart-Straße für die schnelle Reaktion an die Stadt, seit gestern gibt es ein einseitiges eingeschränktes Halteverbot...... auch die Anwohner konnten wieder ohne größere Probleme in ihre Einfahrten fahren." Parallel dazu hat ein Anwohner einen Vorschlag für die Lösung der Parknot in diesem Bereich: Ließen sich die Grünstreifen vor den Reihenräuschen nicht zu Parkplätzen umwidmen? Noch hat sich die Eigentümerin der Grundstücke, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nicht dazu geäußert.