Villingen-Schwenningen Stadt denkt über neues Sanierungsgebiet nach

Wer also glaubt, der Einbau von neuen Fenstern allein würde ausreichen, irrt. Um Zuschüsse zu bekommen, müsste eine vollständige, energetische Sanierung inklusive Dach und Fassade erfolgen. "Ganz wichtig ist für Privatpersonen, dass die Maßnahmen mit der Stadt abgestimmt werden und ein Modernisierungsvertrag geschlossen wird – und zwar noch bevor die Aufträge an Handwerker vergeben werden", betont der Amtsleiter. Werde dies nicht beachtet, könnten die Eigentümer nicht mit finanzieller Unterstützung rechnen. Über Zuschüsse für Objekte im Stadtbezirk Schwenningen entscheidet die Verwaltung individuell, erklärt Keune. "Die Gebäude und Grundstücke seien zu unterschiedlich, um eine allgemeingültige Regelung festzulegen. "Für Villingen hingegen gibt es eine solche Satzung, die einen Höchstbetrag pro Gebäude vorgibt." Dieser liegt laut Keune bei 35 000 Euro.

Dennoch gibt es auch für Schwenningen Vorschriften, diese seien jedoch durch das allgemeine EU-Recht geregelt. So betrage die höchste Förderung für ein privates Vorhaben 35 Prozent der Sanierungskosten. "Das EU-Recht schreibt aber vor, dass die Summe maximal 200 000 Euro betragen darf", erläutert Henning Keune. Meist würden diese Beträge aber gar nicht erreicht – insbesondere nicht in dieser Stadt. Auch bestimme nicht die Verwaltung über die Zuteilung von Fördermittel, sondern letztlich der Gemeinderat. Das aktuelle Sanierungsgebiet "Marktplatz" wurde in der Vergangenheit mehrfach vonseiten der Stadt verlängert, nicht zuletzt aufgrund der Neugestaltung des Platzes selbst. Doch 2020, so Keune, läuft das Projekt aus, weshalb es auch kein Geld mehr für dieses Gebiet gibt. Er gibt zu bedenken, dass Anträge, Genehmigungen und Ausführung ihre Zeit dauern. "Wir haben jetzt schon 2019, da ist es sehr unrealistisch, dass noch etwas begonnen werden kann." Schließlich müssten die Maßnahmen 2020 beendet sein.

Das genaue Gebiet gilt es noch festzulegen

Allerdings gibt es Überlegungen, ein neues Sanierungsgebiet festzulegen. "Dieses würde dann auch das Steinel-Areal (zwischen Spittel- und Winkelstraße) umfassen", bestätigt Keune. "Es gibt aber keine Abgrenzung und es sind auch noch keine Förderanträge gestellt." Diese müssten ohnehin erst vom Gemeinderat beschlossen werden. "Das wird möglicherweise 2019 ein Thema in den Gremien." Förderanträge bei Bund und Land könnten jedoch frühestens im Herbst gestellt werden. "Aber das muss nicht sein. Möglicherweise wird das auch erst 2020 erfolgen", legt sich Keune nicht fest.

Wenn es dann soweit ist, bietet sich Immobilienbesitzern die Chance, mit finanzieller Unterstützung das Schwenninger Stadtbild mitzugestalten.