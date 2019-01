Villingen-Schwenningen Stadion wird MS Technologie Arena

Villingen-Schwenningen (cos). Man habe in nichtöffentlicher Sitzung eine neue Sponsporingvereinbarung für das ebm-papst-Stadion getroffen. Mit einer Summe in Höhe von 50 000 Euro werde das Stadion im Friedengrund künftig von der MS Industrie AG unterstützt (wir berichteten bereits). Im Gegenzug werde das Stadion künftig den Namen "MS Technologie Arena" tragen, so Roth.