Villingen-Schwenningen "Stachis hielten sich nicht an die Absprachen"

Villingen-Schwenningen (cos). Der Gemeinderat Ernst Reiser (Freie Wähler) empörte sich: "Warum hat man die Stachis aus der Turnhalle der Karl-Brachat-Realschule rausgeworfen?" Jahrelang, wenn nicht gar Jahrzehnte, hätten sie dort ihr Fasnetstüble gehabt. Und nun seien sie an die frische Luft gesetzt worden und hätten plötzlich ohne Stüble dagestanden. Er verlangte eine Information zu dem Vorgang. Und die gab Amtsleiter Stefan Assfald dann auch: "Diese Gruppe hat sich nicht an Absprachen gehalten", konkret: Sie hätten die Sporthalle betreten. Der dortige Boden sei aber sehr empfindlich. Entgegen ersten Impulsen habe die Stadtverwaltung aber am gestrigen Mittwoch dennoch beschlossen, doch wieder städtische Räume für solche Nutzungen zu öffnen. Unter einer Bedingung: Eine Person der jeweiligen Gruppe muss klar als Verantwortlicher benannt werden – und im Ernstfall auch mit den Konsequenzen leben, wenn Regeln übertreten werden.