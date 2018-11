VS-Weilersbach. Zum St. Martins-Fest lädt der Kindergarten St. Bernhard aus Weilersbach am Sonntag, 11. November, ein. Start ist um 17.30 Uhr in der St. Hilarius-Kirche mit einer kleinen Einstimmung des Kindergartens. Die Bläserjugend übernimmt die musikalische Begleitung des Umzuges, der von Pferd und Reiter angeführt wird. Die Pfarrjugend bietet am Pfarrhaus Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Wienerle an.