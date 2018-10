Villingen-Schwenningen St. Franziskus hat jede Menge zu feiern

Vor 125 Jahren, am 26. September 1893, wurde die Kirche St. Franziskus in Schwenningen geweiht. Am Wochenende feiert die katholische Kirchengemeinde dies mit einem festlichen Gottesdienst und mehreren Veranstaltungen.

Schon am Freitagabend, 5. Oktober, wird Annemarie Conradt-Mach ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Franziskus über die Geschichte der Katholiken und ihr Miteinander mit den anderen Konfessionen in Schwenningen sprechen. Am Sonntag werden im Gottesdienst ab 10 Uhr nicht nur Patrozinium und Erntedank gefeiert, auch die Orgel ist mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnitts erstmals in ihrer ganzen Pracht zu hören. Und der ursprüngliche Taufstein der Kirche wird als Weihwasserbecken wieder einen gebührenden Platz am Haupteingang in der Kirche erhalten. Den Festgottesdienst werden der katholische Kirchenchor und das Collegium Musicum Oberndorf sowie Gesangs- und Instrumentalsolisten mit der "Missa brevis in C-Dur KV 259" für gemischten Chor, Gesangssolisten, obligate Orgel und Streichorchester von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Gesamtleitung des Dekanatskirchenmusikers Peter Hirsch mitgestalten.

Der Festtag wird nach dem Gemeindefest mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus St. Franziskus mit dem Abendlob "Even Song", Englischer Kathedralmusik von Gardiner, Jones, Karg-Elert, Rutter, Tambling und Williams, um 18 Uhr in der Kirche St. Franziskus abgeschlossen. Alle Katholiken und Gläubige anderer Konfessionen sind zur Mitfeier dieses besonderen Wochenendes eingeladen.