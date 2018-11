Villingen-Schwenningen St. Franziskus-Gemeinde plant bereits ihre Großprojekte

Die Probentermine für das Krippenspiel in der Kirche Mariä Himmelfahrt sind wie folgt festgelegt: 1., 8., 15. und 22. Dezember, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Geprobt wird in der Kirche Mariä Himmelfahrt. Die Krippenfeier findet, selbstverständlich ebenfalls an Heiligabend, bereits um 15 Uhr statt.

Mit der Sternsingeraktion enden die Projekte in der Weihnachtszeit. Das erste Treffen findet am 14. Dezember von 15.30 bis 17 Uhr statt. Die zweite Probe ist am 2. Januar von 16 bis 17.30 Uhr. Zu beiden Probenterminen treffen sich die Teilnehmer im Gemeindehaus St. Franziskus. Die Aussendung der Sternsinger erfolgt am 4. Januar. An diesem Tag sind sie zwischen 12.30 und 16.30 Uhr im Norden von Schwenningen unterwegs.

Am 5. Januar findet das Sternsingerlaufen im Süden von Schwenningen von 12.30 bis 16.30 Uhr statt. Der Sternsingerbesuch muss vorab in den Pfarrbüros St. Franziskus oder Mariä Himmelfahrt angemeldet werden.

Alle Probentermine zu den Projekten sowie die Kontaktdaten sind auf der Internetseite www.senb.de der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar zu finden. Ebenso werden Anmeldungen bei den Pfarrämtern St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt entgegengenommen.

Suche nach Darstellern für Lucia-Rollenspiel

Außerdem findet am 13. Dezember um 18 Uhr in der Kirche St. Franziskus die Lucia-Feier im Rahmen eines Gottesdienstes statt. Auch hierzu wird die aktive Mitwirkung von Kindern für das Lucia-Rollenspiel gesucht. Die Proben hierzu finden an folgenden Tagen statt: 26. November, 5. und 10. Dezember, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr im Gemeindehaus St. Franziskus.