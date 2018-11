Villingen-Schwenningen Sprechstunden rund ums Thema Betreuung

VS-Villingen. Vom 12. bis 17. November präsentieren Betreuungsvereine der Caritas, des SkF (Sozialdienst katholischer Frauen) und des SKM Bundesverband ihre Arbeit und stellen ihr Beratungs- und Unterstützungsangebot vor. Der SkF Villingen veranstaltet in diesem Rahmen mobile Sprechstunden zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung am Montag, 12. November, und Donnerstag, 15. November, jeweils von 14 bis 16 Uhr, und am Mittwoch, 14. November, von 10 bis 12 Uhr, im Foyer des Schwarzwald-Baar-Klinikums und am Dienstag, 13. November, von 10 bis 12 Uhr im Foyer des Landratsamtes in Villingen. Betreuungsvereine sind eigenen Angaben zufolge Kompetenzzentren zum Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie engagieren sich mit ihren ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeitern. Betreuungsvereine informieren und beraten zu Vorsorgemöglichkeiten, schulen ehrenamtliche und familienangehörige rechtliche Betreuer und übernehmen rechtliche Betreuungen durch ihre beruflichen Mitarbeiter. Der SkF Villingen bietet insbesondere Schulung und Begleitung ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer an. Allerdings sei ist die finanzielle Situation der Betreuungsvereine unverändert angespannt. Eine notwendige gesetzliche Änderung der Vergütungssätze für beruflich geführte Betreuungen sei bisher nicht umgesetzt worden. Die Verhandlungen zwischen Bund und Länder dauern an.