Schwarzwald-Baar-Kreis. Die erste Bürgersprechstunde von Thorsten Frei 2019 ist am 23. Januar, 15 bis 17 Uhr, im Wahlkreisbüro in der Justinus-Kerner-Straße 5 in VS. Anmeldungen bei Günter Vollmer unter Telefon 07721/ 99 535 44 oder per Mail (thorsten.frei.ma03@bundesstag.de). Um 18.30 Uhr folgt die Online-Sprechstunde bei Facebook. Der direkte Link auf Facebook: https://de-de.facebook.com/ThorstenFreiCDU/