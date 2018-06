Schwarzwald-Baar-Kreis. Die nächste Bürgersprechstunde von Thorsten Frei ist am Dienstag, 19. Juni, von 15 bis 17 Uhr in seinem Wahlkreisbüro in der Justinus-Kerner-Straße 5, in VS. Frei bittet, Termine mit seinem Mitarbeiter Günter Vollmer abzusprechen. Er steht unter der Telefonnummer 07721/ 99 535 44 oder per Mail (thorsten.frei.ma03@bundestag.de) zur Verfügung. Online steht Frei allen Interessierten in seiner Online-Sprechstunde via Facebook Live (www.facebook.com/ThorstenFreiCDU) am 19. Juni, ab 17.30 Uhr zu allen Themen rund um Politik Rede und Antwort.