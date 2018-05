Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei lädt interessierte Bürger zu einem themenoffenen Austausch ein. Die Bürgersprechstunde findet am Dienstag, 8. Mai, von 15bis 17 Uhr in seinem Wahlkreisbüro in der Justinus-Kerner-Straße 5, 78048 VS statt. Zur Vermeidung unnötiger Wartezeiten bittet Thorsten Frei darum, mögliche Termine unter der Telefonnummer 07721/99 535 44 abzusprechen.