VS-Villingen. Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag haben Täter die Fassade des Kinder- und Familienzentrums (Kifaz, David-Fuchs-Haus) an der Ecke Tulastraße und Europaallee im Zentralbereich mit Farbe beschmiert und "Tags" aus der Graffiti-Szene aufgemalt, teilt die Polizei mit. Zudem beschmierten die Täter mehrere Bushaltestellen im Gebiet Schilterhäusle, vorwiegend in der Tulastraße. Die Polizei, Telefon 07721/6010, ermittelt wegen den durch die Farbschmierereien begangenen Sachbeschädigungen und bittet um Zeugenhinweise.