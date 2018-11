Villingen-Schwenningen Sportsbar-Besitzer kauft das Capitol

Die Probleme begannen für den Vorbesitzer im Sommer dieses Jahres, als die Zusammenarbeit mit Hasan Bal, dem Pächter der gebäudeinternen Gastronomie, ins Stocken geriet. Zu möglichen Unstimmigkeiten zwischen beiden Parteien äußerte sich Bal damals nicht. Vielmehr begründete er mit schleierhaften Verweisen auf "die Größe der Gastronomie und andere Dinge" seine Entscheidung, das Lokal nach vier Jahren nicht mehr weiter zu führen und sich auf die Suche nach einem Nachfolger zu machen (wir berichteten). Seine Suche blieb ohne Erfolg, denn den Kontakt zu Zivkovic stellte Pleij selbst her. Und dieser übernimmt nun nicht nur die Gastronomie, sondern gleich das gesamte Gebäude.

Auch Hasan Bal bestätigt den Verkauf. "Ich zahle noch für den Dezember die Pacht an Herrn Pleij. Ab Januar bin ich dann also raus", scheint er erleichtert, dass das Thema für ihn erledigt ist. Er wolle seinen Fokus künftig voll und ganz auf seine andere Gastronomie legen. "Im Restaurant Siesta bin ich nun auch schon seit 13 Jahren. Das läuft soweit sehr gut. Nun möchte ich all meine Kraft dafür einsetzen, dass das auch so bleibt."

Axel Killmann, Vorsitzender des Vereins Kommunales Kino im Capitol, weiß noch nicht, welche Auswirkungen der Verkauf des Gebäudes auf das Vereinsangebot haben wird. Er hofft aber auf positive. Der neue Besitzer sei schließlich ein Gastronomieprofi. Außerdem hätten die Mietforderungen dem kommunalen Kino in der Vergangenheit zu schaffen gemacht. "Wir hoffen, dass wir eine gute und faire Vereinbarung finden, das wünsche ich mir", sagt Killmann. Zumal Gastronomie und Kino ja voneinander lebten. Derzeit sei es so, dass ein Mitarbeiter von Hasan Bal dienstags zumindest noch Getränke an die Kinobesucher verkaufe.

Zwei Filme sind vor Weihnachten noch zu sehen – am 4. Dezember "In den Gängen" und eine Woche später "Hell or High Waters". Dann folgt eine Pause. Nach derzeitigem Stand bis zum 22. Januar. Noch habe er aber nicht mit Sascha Zivkovic gesprochen, sagt Axel Killmann. Sollten tatsächlich Umbauarbeiten stattfinden, könnten diese womöglich Auswirkungen auf den Januar-Termin haben.