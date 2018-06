VS-Tannheim. Am Samstag, 23. Juni, 11 bis 16 Uhr, feiert die Grundschule Tannheim ein buntes Schulfest. Angelehnt an die in Russland beginnende Fußball-WM lautet das Motto "Tannheimer Sportpower". Die Schüler bereiten das Fest in Projekttagen vor. Die Eltern werden für das leibliche Wohl sorgen. Während des Schulfestes sollen nicht nur sämtliche Angebote der Schule vorgestellt werden (unter anderem Zirkus, Naturwerkstatt, Bastel-AG, Musikwerkstatt, Hausaufgabenbetreuung), auch der Spaß mit einem großen Bewegungsparcours und Diamantenschürfen für Kinder soll nicht zu kurz kommen.