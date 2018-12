Villingen-Schwenningen Sportplatz bleibt gesperrt: Lehrer sind stinksauer

Bereits 2002 sei die Stadt in einem Schreiben vom Badischen Gemeindeunfallversicherungsverband schriftlich über sämtliche Mängel der Innen- und Außensportanlagen in Kenntnis gesetzt worden, zeigen die Sportlehrer auf. Von Seiten des Verbandes sei folgendes mitgeteilt worden: "Als zuständige Aufsichtsbehörde mit entsprechenden Vergleichsmöglichkeiten müssen wir leider feststellen, dass sich die Sportanlagen des Gymnasiums am Hoptbühl sicherheitstechnisch in einem außerordentlich schlechten Zustand befinden. Wie man anhand der im Besichtigungsbefund aufgezeigten Mängel leicht sehen kann, wurde über viele Jahre hinaus versäumt, die Halle regelmäßig zu warten, instand zu halten und an geltende Sicherheitsbestimmungen anzupassen." Und weiter heißt es: "Wir müssen darauf bestehen, dass nachhaltig wirksame Maßnahmen zur Beseitigung der Sicherheitsmängel und Unfallgefahren getroffen werden."