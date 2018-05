Villingen-Schwenningen Sportgemeinschaft trauert um Funktionär Rolf Rapp

Wie Ulrich Junginger, Präsident der DJK, mitteilte, hat der Verstorbene neben verschiedenen, ihm wichtigen und ihn erfüllende Aktivitäten, dem Verein wertvolle Dienste geleistet. Maßgeblich war er beim Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen 1995 tätig. Er war Mitbegründer der Tischtennisabteilung und bis zuletzt für die Leichtathletikabteilung zuständig. Immer wieder konnte er Impulse setzen. Mit seinem Wissen, Ratschlägen und mit Weitsicht hat er sich in seiner ihm eigenen, sympathischen und liebevollen Art in hohem Maß verdient gemacht, erklärt Junginger. Rapp gehörte im Mai 1967 zu den Sportlern aus Villingen, die beim legendären "Spiel ohne Grenzen" die Farben der Stadt vertraten.

Als Adolf Weisser aus St. Georgen 1968 das Amt des Kreisvorsitzenden der Leichtathletikverbands an Rapp übergab, kam ihm im Wettkampfbüro und als routiniertem Organisator auf dem Sportplatz die Erfahrung als Verwaltungsbeamter zugute. In den knapp 40 Jahren, in denen er Kreisvorsitzender war, brillierte er mit Fachwissen. Geschätzt war seine Eigenschaft, auf jeden offen zuzugehen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Nach der Lehre übernahm er 1956 eine Stelle als Großhandelskaufmann, ehe er 1957 zur AOK wechselte. Er brachte es zum Hauptabteilungsleiter des Versicherungs- und Beitragswesen. Sport war Rapps Leben. Seit 1954 war er in der DJK. Angefangen hat er bei den Handballern. Mit Abstand seinen größten sportlichen Erfolg erzielte er aber als Leichtathlet. Rapp wurde südbadischer Vizezehnkampfmeister. Bei den olympischen Spielen in München 1972 wurde Rapp als Kampfrichter eingesetzt. Auch für seine Tätigkeit als Schiedsmann in der Region vier war er bekannt.