Villingen-Schwenningen Sport- und Festhalle kann derzeit nicht genutzt werden

Die Stürme der vergangenen Tage verursachten unerwartet hohe Schäden am Dach, das inzwischen undicht ist und an unerwarteten Stellen für Wassereintritt sorgt. Für den Dachdecker war es aufgrund der Witterung noch nicht möglich, das ganze Ausmaß der Schäden zu erfassen. Doch prioritäres Ziel bleibt es, das Dach in den nächsten Tagen wieder abzudichten.

Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher berichtete in der Ortschaftsratssitzung, dass die Möglichkeit besteht, fünf 26 Meter lange Dachplatten austauschen zu müssen. "Sobald bekannt ist, welche Schadenshöhe die Versicherung übernimmt, erfolgt der nächste Schritt", geht Mosbacher von einer zügigen Abwicklung des Schadens aus.

Einstimmig beschloss der Ortschaftsrat, was in anderen Ortsteilen bereits gültig ist: Die Hallenreinigung nach Veranstaltungen wird über die Verwaltung als Vermieter beauftragt und den Mietern in vollem Umfang in Rechnung gestellt. "Das ursprüngliche Entgegenkommen, die Halle in Eigenregie zu reinigen, stellt sich für die Vereine in steigendem Maße als Zusatzbelastung heraus. Im Gegensatz zu früher finden sich kaum noch Helfer für den Abbau und die Reinigung, weshalb die vorhandenen Ressourcen in der Vorbereitung und Durchführung verstärkt eingesetzt werden können", erklärte die Ortsvorsteherin. Ursula Mosbacher verwies ­darauf, dass sich das Angebot für das Gesamtpaket der Reinigung von Küche, Schutz­boden, ­Gästetoilette mitsamt Vorraum, Foyer und Treppe auf 364,50 Euro beläuft. Das Kücheninventar zu kontrollieren und Verluste zu melden, bleibt weiterhin den Vereinen vorbehalten. Um die Reinigungskosten möglichst niedrig zu halten, kann der Schutzboden nach Veranstaltungswochenenden erst am Montag verstaut werden, was für die Nutzer bedeutet, dass sie an diesem Tag nicht vor 15 Uhr in die Halle können.