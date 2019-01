Villingen-Schwenningen Sponsor will im Friedengrund investieren

Der neue Stadionsponsor MS Ultraschall Technologie GmbH habe sowohl für die Stadt als auch für FC 08 einen enormen Nutzen. Der neue, langfristige Vertrag mit dem Spaichinger Unternehmen biete sowohl für die Stadt als auch für den Verein eine sichere Planbarkeit und Kontinuität für die nächsten zehn Jahre.

Was für Verein und FC 08 wichtig ist: Es wird fortlaufend in die Stadionstruktur investiert – in Höhe eines sechsstelligen Betrages. "Ein ­jährlicher, angemessener Sponsoringbetrag wird dem FC 08 Villingen helfen, sich sportlich ambitionierte Ziele zu stecken und diese auch zu erreichen", heißt es ergänzend.

"Wir freuen uns sehr, die Stadt Villingen-Schwenningen und den FC 08 Villingen bei der Weiterentwicklung des Stadions und des Vereins begleiten zu dürfen", sagt Thomas Schulz, Geschäftsführer der MS Ultraschall Technologie GmbH.

"Ein echter Coup"

"Das ist natürlich für den Verein ein echter Coup und ein Sahnehäubchen auf die ohnehin schon zuletzt positive Entwicklung im Bereich Sport und Sponsoring", resümiert FC 08-Geschäftsführer Mario Ketterer.

OB Jürgen Roth lobt: "Der neue Name MS Technologie Arena wird dem modernisierten Stadion im Friedengrund bestens gerecht. Wir freuen uns außerordentlich, dass die Firma MS Ultraschall Technologie GmbH aus Spaichingen neuer Sponsoring-Partner unseres Fußballclubs FC 08 Villingen ist. Dafür danke ich den Entscheidern im Namen der Stadt. Hochklassige Vereinsarbeit ist vor allem dank verlässlicher Partner und Unterstützer, wie Sie es sind, ­möglich."

Die MS Ultraschall Technologie GmbH ist eigenen Angaben zufolge ein Unternehmen der MS Industrie AG, einer börsennotierten Gruppe, mit Hauptsitz in München. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1200 Mitarbeiter an acht Produktionsstandorten – davon vier in Deutschland und weitere in den USA, Brasilien, China und Bulgarien. Armin Distel ist Vorstandsmitglied der MS Industrie AG sowie Vorstand Marketing und Strategie des FC 08 Villingen. Die MS Ultraschall Technologie GmbH ist ein hochinnovatives, stark wachsendes Unternehmen mit mehr als 440 Mitarbeitern in Spaichingen im Kreis Tuttlingen. Es wurde mehrfach unter die innovativsten Mittelständler Deutschlands gewählt. Das international operierende Unternehmen ist zum einen spezialisiert auf die Herstellung von Ultraschall Sonderschweißmaschinen zum Verschweißen unter anderem von Stoßfängern, Türverkleidungen, Mittelkonsolen und Instrumententafeln. Zum anderen produziert das Spaichinger Unternehmen Ultraschall Serienschweißmaschinen zum Fügen von Kunststoffteilen für die Medizintechnik, Consumer-, Automotive- und Elektronik-Branche. Außerdem gehören zum innovativen Produktprogramm des Unternehmens Schweißsysteme, die für das Siegeln von dünnen Folien in der Verpackungsindustrie verwendet werden, zeigt das Unternehmen auf.